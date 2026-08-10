Set de lavete pentru duza flexibilă

Lavetele pentru duza de mână flexibilă sunt fabricate din microfibră premium, pentru a îndepărta și a absorbi și mai multă murdărie. Sistemul velcro facilitează schimbarea lavetei fără a intra în contact cu murdăria.

Cele două lavete din microfibră premium incluse în set permit duzei să îndepărteze și să adune eficient murdăria persistentă din băi și bucătării. Chiar și murdăria persistentă de pe plitele de gătit poate fi îndepărtată fără efort. Designul convenabil și eficient cu velcro fixează bine laveta pe duza de mână, ceea ce înseamnă că laveta poate fi înlocuită rapid fără a intra în contact cu murdăria.

Caracteristici si beneficii
Set de lavete pentru duza flexibilă: Lavetă din microfibră de înaltă calitate
Lavetă din microfibră de înaltă calitate
Construcția specială a lavetei asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și asigură rezultate complete de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Set de lavete pentru duza flexibilă: Sistem comod de fixare cu scai
Sistem comod de fixare cu scai
Laveta se fixează pe duza de mână prin simpla apăsare. Laveta nu alunecă în timpul curățării.
Set de lavete pentru duza flexibilă: Bandă pe lavetă
Bandă pe lavetă
Fără contact cu murdăria la schimbarea lavetei: pur și simplu țineți laveta de bandă și trageți duza de mână în sus și departe.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 170 x 65 x 10
Domenii de intrebuintare
  • Chiuvete
  • Faianță
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Cabină de duș / cadă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Plite
  • Cuptor
  • Hote de evacuare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova