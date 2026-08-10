Setul conține două lavete de înaltă calitate pentru o curățare temeinică și igienică cu ajutorul aparatului de curățat cu abur. Laveta foarte abraziva are o proporție mai mare de fibre abrazive pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei dificile. Laveta abraziva susține îndepărtarea murdăriei cu fibre abrazive și oferă o capacitate excelentă de a colecta murdăria cu părți textile suplimentare moi, de exemplu, atunci când ștergeți după curățarea cu laveta foarte abraziva. Datorită sistemului de prindere cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta pe duza EasyFix și gata. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu călcați pe marginea special conceputa și trageți duza de podea în sus..