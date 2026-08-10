Set de lavete pentru peria rotundă mare

Două lavete premium din microfibră pentru peria rotundă mare, pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei și obținerea unor rezultate sclipitoare.

Dizolvă, elimină murdăria și grăsimea chiar mai eficient. Ideal pentru murdăria grea și persistenta din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea de pe plită poate fi îndepărtată fără efort.

Caracteristici si beneficii
Microfibre premium
  • Ideală pentru curățarea delicată a murdăriei deosebit de persistente de pe toate suprafețele dure din bucătării și băi.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 120 x 120 x 15
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Chiuvetă
  • Plite
  • Cabină de duș / cadă
  • Frigider (interior/ exterior)
  • Interiorul dulapurilor, sertarelor
  • Hote de evacuare
  • Oțel inoxidabil
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova