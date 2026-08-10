Set de lavete pentru peria rotundă mare
Două lavete premium din microfibră pentru peria rotundă mare, pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei și obținerea unor rezultate sclipitoare.
Dizolvă, elimină murdăria și grăsimea chiar mai eficient. Ideal pentru murdăria grea și persistenta din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea de pe plită poate fi îndepărtată fără efort.
Caracteristici si beneficii
Microfibre premium
- Ideală pentru curățarea delicată a murdăriei deosebit de persistente de pe toate suprafețele dure din bucătării și băi.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 120 x 15
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Chiuvetă
- Plite
- Cabină de duș / cadă
- Frigider (interior/ exterior)
- Interiorul dulapurilor, sertarelor
- Hote de evacuare
- Oțel inoxidabil