Setul de lavete pentru curățarea pardoselilor sensibile conține două lavete din fibre foarte moi, care transferă mai puțină umiditate și căldură pe podea. Acest lucru înseamnă că până și podelele sensibile și sigilate pot fi curățate cu abur. Datorită sistemului cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza EasyFix a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta În timpul lucrului, laveta rămâne bine fixată - chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. După lucru, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza de pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria.