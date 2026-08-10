Set de lavete pentru podele sensibile

Setul de lavete pentru curățarea pardoselilor sensibile, cu cele două lavete moi de înaltă calitate, este ideal pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile și sigilate.

Setul de lavete pentru curățarea pardoselilor sensibile conține două lavete din fibre foarte moi, care transferă mai puțină umiditate și căldură pe podea. Acest lucru înseamnă că până și podelele sensibile și sigilate pot fi curățate cu abur. Datorită sistemului cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza EasyFix a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta În timpul lucrului, laveta rămâne bine fixată - chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. După lucru, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza de pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria.

Caracteristici si beneficii
Set de lavete pentru podele sensibile: Pentru curățare deosebit de delicată
Pentru curățare deosebit de delicată
Fibrele foarte moi și fine asigură îndepărtarea deosebit de delicată a murdăriei, combinată cu o capacitate ridicată de colectare a murdăriei pentru rezultate de curățare temeinice pe toate suprafețele dure sigilate.
Set de lavete pentru podele sensibile: Sistem comod de fixare cu scai
Sistem comod de fixare cu scai
Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Set de lavete pentru podele sensibile: Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 345 x 115 x 10
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
  • Podele dure
  • Faianță
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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