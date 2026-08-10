Setul de lavete conține trei modele diferite pentru curățarea igienică cu aparatul de curățat cu abur. Laveta pentru podele sensibile are permeabilitate redusă la abur - ideală pentru podele sensibile. Laveta foarte abraziva are o proporție mai mare de fibre abrazive pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei persistente. Laveta abrazivă sprijină îndepărtarea murdăriei și oferă o absorbție excelentă a murdăriei cu părți textile moi suplimentare, de exemplu la ștergerea după curățare cu laveta foarte abraziva. Datorită sistemului de fixare cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta pe duza de podea EasyFix și gata. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu călcați pe marginea special conceputa și trageți duza de podea în sus.