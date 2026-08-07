Set de perii pentru rosturi

Curățarea fără efort și eficientă a rosturilor, totul fără substanțe chimice: Setul practic cuprinde patru perii perfecte pentru curățarea rosturilor de gresie și faianță.

Setul de perii ajută la curățarea rosturilor de gresie din baie sau bucătărie. Forma periilor este perfect adaptată pentru spatiile dintre placile de gresie și faianță. Curatare fără a folosi substanțe chimice.

Caracteristici si beneficii
Material de înaltă calitate al periilor
  • Îndepărtează ușor murdăria persistentă
  • Durată lungă de viață datorită uzurii mai lente a perilor.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 46 x 8 x 58
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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