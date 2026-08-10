Set de racordare pentru conducte G3/4

Furtun de conectare între pompele de amplificare sau pompele de uz casnic cu sistem electronic și sistemele de conducte rigide: Setul de racordare pentru conducte (G3/4), inclusiv principiul de etanșare PerfectConnect.

Furtunul premium PrimoFlex® de 1,5 m care reduce zgomotul, cu un diametru de 1/2”, este utilizat ca furtun de legătură între pompele electronice de suprapresiune sau pompele de uz casnic și conductele rigide G3/4. Utilizarea furtunului duce la reducerea vibrațiilor. La rândul său, acest lucru duce la o reducere semnificativă a sunetului. Setul include o piesă de conectare de 3/4” pentru conductele de apă menajeră și o piesă de conectare G1 care trebuie instalată pe pompă. Principiul de etanșare radială PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă că acestea pot fi asamblate extrem de ușor și oferă o etanșare extrem de fiabilă pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompelor.

Caracteristici si beneficii
Furtun flexibil
  • Asa apar vibratii mai putine si transmiterea de zgomot catre sistemul de conducte rigide se reduce considerabil.
Furtun de cuplaj pentru conducte rigide de tevi
  • Pentru a stabili o conexiune la pompa de alimentare cu apă menajeră. De obicei, sistemele de conducte nu ajung la locația de instalare a pompei. Vă recomandăm să utilizați un furtun flexibil pentru a conecta pompa la conductă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 219 x 59 x 246

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
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Created with AI (artificial intelligence)

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