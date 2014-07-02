Set duză cu inserție pentru sablare umedă 055
Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.
Acest set de duze imbunatateste performanta accesoriului de sablare umeda Karcher. Consta intr-o duza de sablare umeda si o insertie de duza. Numai in combinatie cu accesoriul de sablare umeda 4.762-010/-022.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4