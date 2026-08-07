Set duză cu inserție pentru sablare umedă 060
Kit de duze specific aparatului cu duză pentru sablare umedă și adaptor pentru duză. Pentru o performanță optimă a unității de sablare umedă de la Kärcher. Doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.762-010/-022.
Acest kit de duze îmbunătățește performanța dispozitivului pentru sablare umedă de la Kärcher. Constă din duza de sablare umedă și adaptorul duzei. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4