Set duză cu inserție pentru sablare umedă 075
Pachet de duze pentru duza de aer comprimat umed pentru articolele 28 / 29. Consta intr-o duza de aer comprimat umed si o insertie de duza - numai in legatura cu accesoriul cu aer comprimat umed 4.762 - 010/ -022
Acest kit de duze îmbunătățește performanța dispozitivului pentru sablare umedă de la Kärcher. Constă din duza de sablare umedă și adaptorul duzei. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4