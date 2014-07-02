Set duză cu inserție pentru sablare umedă 080

Pachet de duze pentru duza de aer comprimat umed pentru articolele 28 / 29. Consta intr-o duza de aer comprimat umed si o insertie de duza - numai in legatura cu accesoriul cu aer comprimat umed 4.762 - 010/ -022

Acest kit de duze îmbunătățește performanța dispozitivului pentru sablare umedă de la Kärcher. Constă din duza de sablare umedă și adaptorul duzei. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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