Set duză cu inserție pentru sablare umedă 100
Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.
Acest kit de duze îmbunătățește performanța dispozitivului pentru sablare umedă de la Kärcher. Constă din duza de sablare umedă și adaptorul duzei. Doar în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.762-010/-022.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4