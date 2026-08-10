Setul cu duză de mână flexibilă este format dintr-o duză de mână cu aripi laterale flexibile și o lavetă din fibre ultrafine de înaltă calitate. Împreună, acestea oferă rezultate optime de curățare pe suprafețe plane și curbate greu accesibile. Duza de mână se adaptează automat la suprafață cu o presiune ușoară. Datorită structurii speciale a țesăturii textile, laveta asigură o preluare eficientă a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite rezultate de curățare excelente și igienice, chiar și colțurile și marginile fiind curățate în cel mai scurt timp. Cu ajutorul sistemului velcro, laveta poate fi atașată rapid și ușor la duza de mână. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi scoasă din duza de mână fără a intra în contact cu murdăria.