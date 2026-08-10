Set duză flexibilă
Setul cu duză de mână flexibilă și lavetă din microfibre este perfect pentru curățarea murdăriei persistente de pe suprafețele plate și curbate (de ex. chiuvete) din bucătărie și baie.
Setul cu duză de mână flexibilă este format dintr-o duză de mână cu aripi laterale flexibile și o lavetă din fibre ultrafine de înaltă calitate. Împreună, acestea oferă rezultate optime de curățare pe suprafețe plane și curbate greu accesibile. Duza de mână se adaptează automat la suprafață cu o presiune ușoară. Datorită structurii speciale a țesăturii textile, laveta asigură o preluare eficientă a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite rezultate de curățare excelente și igienice, chiar și colțurile și marginile fiind curățate în cel mai scurt timp. Cu ajutorul sistemului velcro, laveta poate fi atașată rapid și ușor la duza de mână. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi scoasă din duza de mână fără a intra în contact cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Elemente laterale flexibileDuza de mână flexibilă se adaptează cu ușurință la curbele chiuvetelor și căzilor de baie. Laveta curăță eficient o mare varietate de suprafețe, fără a lăsa în urmă reziduuri de murdărie. Elementele laterale conice facilitează curățarea chiar și a zonelor greu accesibile, de ex. în spatele robinetelor.
Lavetă din microfibră de înaltă calitateConstrucția specială a lavetei asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și asigură rezultate complete de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Sistem comod de fixare cu scaiLaveta se fixează pe duza de mână prin simpla apăsare. Laveta nu alunecă în timpul curățării.
Bandă pe lavetă
- Fără contact cu murdăria la schimbarea lavetei: pur și simplu țineți laveta de bandă și trageți duza de mână în sus și departe.
Laveta acoperă toate părțile laterale ale duzei de mână
- Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.
- Protejează mobila de zgârieturi.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|160 x 170 x 55
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Cabină de duș / cadă
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Plite
- Cuptor
- Hote de evacuare