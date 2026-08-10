Set duză flexibilă

Setul cu duză de mână flexibilă și lavetă din microfibre este perfect pentru curățarea murdăriei persistente de pe suprafețele plate și curbate (de ex. chiuvete) din bucătărie și baie.

Setul cu duză de mână flexibilă este format dintr-o duză de mână cu aripi laterale flexibile și o lavetă din fibre ultrafine de înaltă calitate. Împreună, acestea oferă rezultate optime de curățare pe suprafețe plane și curbate greu accesibile. Duza de mână se adaptează automat la suprafață cu o presiune ușoară. Datorită structurii speciale a țesăturii textile, laveta asigură o preluare eficientă a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite rezultate de curățare excelente și igienice, chiar și colțurile și marginile fiind curățate în cel mai scurt timp. Cu ajutorul sistemului velcro, laveta poate fi atașată rapid și ușor la duza de mână. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi scoasă din duza de mână fără a intra în contact cu murdăria.

Caracteristici si beneficii
Set duză flexibilă: Elemente laterale flexibile
Elemente laterale flexibile
Duza de mână flexibilă se adaptează cu ușurință la curbele chiuvetelor și căzilor de baie. Laveta curăță eficient o mare varietate de suprafețe, fără a lăsa în urmă reziduuri de murdărie. Elementele laterale conice facilitează curățarea chiar și a zonelor greu accesibile, de ex. în spatele robinetelor.
Set duză flexibilă: Lavetă din microfibră de înaltă calitate
Lavetă din microfibră de înaltă calitate
Construcția specială a lavetei asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și asigură rezultate complete de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Set duză flexibilă: Sistem comod de fixare cu scai
Sistem comod de fixare cu scai
Laveta se fixează pe duza de mână prin simpla apăsare. Laveta nu alunecă în timpul curățării.
Bandă pe lavetă
  • Fără contact cu murdăria la schimbarea lavetei: pur și simplu țineți laveta de bandă și trageți duza de mână în sus și departe.
Laveta acoperă toate părțile laterale ale duzei de mână
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.
  • Protejează mobila de zgârieturi.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 160 x 170 x 55

Video

Domenii de intrebuintare
  • Chiuvete
  • Faianță
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Cabină de duș / cadă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Plite
  • Cuptor
  • Hote de evacuare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova