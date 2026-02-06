Set filtre CVH 2
99,5% din cele mai mici particule, bacterii și alergeni, cum ar fi acarienii sau polenul, sunt eliminați în mod fiabil din aerul evacuat de către filtrul nostru de înaltă calitate HEPA 12 (EN 1822:1998).
Oricine dorește să respire aer curat după ce aspiră cu aspiratoarele noastre portabile CVH 2 cu acumulator se poate baza pe filtrul de înaltă calitate HEPA 12 corespunzător (EN 1822:1998). Acesta îndepărtează în mod sigur și fiabil din aerul aspirat din încăpere până la 99,5% chiar și cele mai mici particule de numai 0,3 µm, bacterii sau alergeni precum acarienii și polenul. Pentru rezultate optime, curățați filtrul la fiecare 2 săptămâni sau schimbați-l la fiecare 6 luni.
Caracteristici si beneficii
Îndepărtează particulele: sporii fungici, bacteriile și alergenii, cum ar fi polenul si acarienii
Rapid și ușor de schimbat
Durată lungă de viață prin curățarea periodică
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|104 x 52 x 45
Domenii de intrebuintare
- Interioare