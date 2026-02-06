Oricine dorește să respire aer curat după ce aspiră cu aspiratoarele noastre portabile CVH 2 cu acumulator se poate baza pe filtrul de înaltă calitate HEPA 12 corespunzător (EN 1822:1998). Acesta îndepărtează în mod sigur și fiabil din aerul aspirat din încăpere până la 99,5% chiar și cele mai mici particule de numai 0,3 µm, bacterii sau alergeni precum acarienii și polenul. Pentru rezultate optime, curățați filtrul la fiecare 2 săptămâni sau schimbați-l la fiecare 6 luni.