Cu setul de lavete abrazive EasyFix pentru curățarea podelei, toate petele dispar de pe podelele din piatră rezistente la zgârieturi. Setul include 2 lavete de curăţare din microfibre, foarte absorbante, care asigură rezultate excelente şi igienice de curăţare. Lavetele de curăţare a pardoselilor sunt fixate cu ușurință pe duza EasyFix de curăţare cu abur prin intermediul sistemului cu scai, după care poți începe lucrul având garanția curățării în toate colţurile şi la toate marginile. O caracteristică deosebit de convenabilă este detașarea lavetei rezistente la uzură de curățare a pardosealii de pe duza de podea fără a intra în contact cu murdăria: pentru aceasta, pur și simplu calcă pe cureaua de bază fixată pe lavetă și trage duza de podea în lateral și în sus. Lavetele pot fi apoi curăţate în maşina de spălat la 60 °C.