Set lavete RCV 3

Pentru rezultate optime de curățare: Set de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru ștergerea umedă a suprafețelor dure cu aspiratorul robot RCV 3.

Setul conține 3 lavete de șters pentru aspiratorul robot RCV 3. Dacă aparatul este utilizat în modul de ștergere, lavetele din microfibre de înaltă calitate asigură rezultate optime de curățare pe toate suprafețele dure, cum ar fi gresia, laminatul, podelele din lemn, PVC sau linoleum. Murdăria ușoară și uscată este îndepărtată în mod fiabil, iar praful este strâns în mod eficient. Schimbarea lavetelor este extrem de simplă datorită fixării cu velcro.

Caracteristici si beneficii
Lavetă de șters cu fixare velcro
  • Fixare și îndepărtare simplă datorită fixării cu velcro.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 3
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 150 x 60 x 83
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova