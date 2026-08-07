Set perii de putere

Cu ajutorul setului cu perii de putere, chiar și murdăria și incrustațiile dificile sunt îndepărtate rapid și ușor fără a lăsa reziduuri. Se potrivește în special pentru utilizarea pe grătarele cuptorului sau pe grătarele de la grătar.

Setul este format din două perii de alamă și două perii rezistente, ale căror performanțe de curățare extrem de puternice îl transformă într-o completare impresionantă la celelalte perii rotunde. Periile robuste, care se uzează foarte lent, fac o treabă ușoară în îndepărtarea murdăriei și a incrustațiilor dificile, de exemplu pe rafturile cuptorului sau pe grătarele de grătar și chiar pe aragaz. Ideale pentru utilizarea pe suprafețe nedelicate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 26 x 26 x 40

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Domenii de intrebuintare
  • Grătare
  • Cuptor
  • Chiar și murdăria persistentă
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Created with AI (artificial intelligence)

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