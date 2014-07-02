Set racord Premium
set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele de apa menajera si instalatii de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.
Set de conector premium pentru conectarea furtunurilor de apa 3/4" (19 mm) la pompele de gradina si a pompelor de presiune ridicata pentru utilizarea casnica cu sistem de clic practic. Set de conector conceput pentru debit marit de apa si adecvat pentru toate pompele mentionate cu filetul de conectare 1" (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Diametru mare
- Pentru flux crescut de apa
Inclusiv racord la robinet
- Pentru conectarea rapida de cuplaje si pompe
Sistem practic cu clic
- Faciliteaza conectarea furtunurilor cu pompa
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|84 x 59 x 59
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.