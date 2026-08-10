Set role pentru suprafete din piatră

Pardoselile dure insensibile și îmbinările sunt ușor de curățat cu rolele pentru piatră concepute împotriva murdăriei persistente. Se poate spăla la mașină până la 60° C. Nu folosiți balsam.

Setul de role din două piese pentru piatră este un ajutor perfect pentru curățarea minuțioasă a pardoselilor dure. Datorită perilor de nylon țesute și benzile abrazive, acest set de role de piatră face ușoara îndepărtarea murdăriei persistente. Se poate spăla la mașină până la 60° C. Nu folosiți balsam.

Caracteristici si beneficii
Pure!Roll® cu material textil de înaltă calitate
  • Absorbție eficienta a murdăriei pentru rezultate bune de curățare.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Peri integrați
  • Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente.
  • Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 60 x 60
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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