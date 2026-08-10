Setul de bază pentru curățarea perfectă cu abur. Cele două lavete pentru curățarea podelelor, oferă o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună, chiar și colțurile și marginile fiind curățate fără efort. Permeabilitatea ridicată la abur asigură rezultate excelente și igienice de curățare. Acestea pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea EasyFix fără a intra în contact cu murdăria. Folosind laveta abrazivă pentru duza de mana, puteți îndepărta ușor chiar și depunerile de calcar și reziduurile de săpun, iar laveta de lustruire va face oglinzile și alte suprafețe netede să strălucească ca noi.