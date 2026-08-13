Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

Shoe!cleaner este accesoriul perfect pentru aspiratorul cu spray-extracție SE 3-18 Compact si SE 2 Spot pentru curățarea temeinică și comodă a încălțămintei sport și casual.

Kärcher Shoe!cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid, eficient o gamă variată de încălțăminte sport și casual. Astfel, pantofii de alergare, bocancii de drumeție sau sneakerșii pot fi curățați cu ușurință chiar în interiorul locuinței, fără a crea murdărie. Datorită capetelor de perie interschimbabile, atât talpa, cât și partea superioară a încălțămintei sunt curățate rapid și în profunzime. Perii moi asigură o curățare eficientă, dar delicată, fiind potriviți inclusiv pentru materiale mai sensibile. Funcția de aspirare a apei în timpul utilizării permite uscarea rapidă a încălțămintei. În plus, funcția de autocurățare a sistemului previne murdărirea accesoriului în timpul operării. Shoe!cleaner este astfel completarea ideală și fiabilă pentru aspiratoarele cu injecție-extracție Kärcher SE 3-18 Compact și SE 2 Spot, fiind soluția practică pentru curățarea tuturor tipurilor de încălțăminte.

Caracteristici si beneficii
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare
Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare
Peria înlocuibilă pentru curățarea completă a tălpilor și a fețelor pantofilor. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Manipulare simplă și comodă
Manipulare simplă și comodă
Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă.
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Perii moi
Perii moi
Murdăria este îndepărtată de pe pantofi complet, dar delicat. Nu lasă urme în urmă la curățarea materialelor delicate.
Potrivit pentru aspiratoarele cu spray-extracție SE 3-18 Compact și SE 2 Spot.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 115 x 59 x 42

Video

Domenii de intrebuintare
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova