Kärcher Shoe!cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid, eficient o gamă variată de încălțăminte sport și casual. Astfel, pantofii de alergare, bocancii de drumeție sau sneakerșii pot fi curățați cu ușurință chiar în interiorul locuinței, fără a crea murdărie. Datorită capetelor de perie interschimbabile, atât talpa, cât și partea superioară a încălțămintei sunt curățate rapid și în profunzime. Perii moi asigură o curățare eficientă, dar delicată, fiind potriviți inclusiv pentru materiale mai sensibile. Funcția de aspirare a apei în timpul utilizării permite uscarea rapidă a încălțămintei. În plus, funcția de autocurățare a sistemului previne murdărirea accesoriului în timpul operării. Shoe!cleaner este astfel completarea ideală și fiabilă pentru aspiratoarele cu injecție-extracție Kärcher SE 3-18 Compact și SE 2 Spot, fiind soluția practică pentru curățarea tuturor tipurilor de încălțăminte.