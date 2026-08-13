Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot
Shoe!cleaner este accesoriul perfect pentru aspiratorul cu spray-extracție SE 3-18 Compact si SE 2 Spot pentru curățarea temeinică și comodă a încălțămintei sport și casual.
Kärcher Shoe!cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid, eficient o gamă variată de încălțăminte sport și casual. Astfel, pantofii de alergare, bocancii de drumeție sau sneakerșii pot fi curățați cu ușurință chiar în interiorul locuinței, fără a crea murdărie. Datorită capetelor de perie interschimbabile, atât talpa, cât și partea superioară a încălțămintei sunt curățate rapid și în profunzime. Perii moi asigură o curățare eficientă, dar delicată, fiind potriviți inclusiv pentru materiale mai sensibile. Funcția de aspirare a apei în timpul utilizării permite uscarea rapidă a încălțămintei. În plus, funcția de autocurățare a sistemului previne murdărirea accesoriului în timpul operării. Shoe!cleaner este astfel completarea ideală și fiabilă pentru aspiratoarele cu injecție-extracție Kärcher SE 3-18 Compact și SE 2 Spot, fiind soluția practică pentru curățarea tuturor tipurilor de încălțăminte.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățarePeria înlocuibilă pentru curățarea completă a tălpilor și a fețelor pantofilor. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Manipulare simplă și comodăFuncția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă.
Perii moiMurdăria este îndepărtată de pe pantofi complet, dar delicat. Nu lasă urme în urmă la curățarea materialelor delicate.
Potrivit pentru aspiratoarele cu spray-extracție SE 3-18 Compact și SE 2 Spot.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|115 x 59 x 42
Video
Domenii de intrebuintare
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie