Spool LTR 18 Battery
Bobina cu capac practic și cablul răsucit de tăiere asigură rezultate bune în locuri greu accesibile. Este potrivit pentru toate aparatele de tuns gazonul Kärcher Battery Power de 18 V.
Există colțuri inospitaliere în fiecare grădină, ori de câte ori este dificil de a ajunge în zona respectivă cu mașina de tuns iarba sau atunci când un perete sau arbust din apropiere îți sunt în cale. Pentru a lucra în astfel de colțuri înguste și înghesuite este necesar un dispozitiv mic, flexibil, dar puternic: o mașină de tuns gazonul de la Kärcher. Mașina de tuns gazon este prevăzută un fir răsucit de tăiere, care este în mod constant desfășurat de pe bobină prin sistemul de alimentare automată a firului. În acest fel există firul de tuns are întotdeauna lungimea perfectă, la fiecare pas, iar rezultatele corespunzătoare de tăiere sunt garantate. Deosebit de plăcut este faptul că activitatea este foarte silențioasă, iar bobina poate fi schimbată cu mâna, fără unelte, în câteva mișcări. Şi operaţiunea continuă, până la ultimul fir de iarbă din zonă.
Caracteristici si beneficii
Fir răsucit de tăiere
- Precis, silențios și fiabil - toate garantate datorită firului răsucit.
Alimentare automată
- Firul este reglat automat, deci are în permanență lungimea potrivită.
Bobina poate fi schimbata fără ustensile
- Bobina poate fi schimbată din câteva mișcări, fără ustensile.
Utilizare versatilă
- Linia de tăiere ajunge fără efort în locurile greu accesibile din grădină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Grosimea liniei (mm)
|1,6
|Lungimea liniei pe bobină (m)
|3,6
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|75 x 75 x 34
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului