Stație de încărcare pentru WV 5

Stație de încărcare pentru aspiratorul de geamuri cu baterii WV 5

Stația de încărcare cu aspect modern pentru aspiratorul de geamuri cu acumulator WV 5 poate încărca și depozita atât bateria, cât și aspiratorul de geamuri complet cu acumulator.

Caracteristici si beneficii
Design corespunzator
  • Datorita aspectului atractiv, statia de incarcare se potriveste perfect intr-o sufragerie.
Incarcator confortabil
  • Daca dispozitivul si acumulatorul sunt in statia de incarcare, se incarca mai intai dispozitivul si apoi acumulatorul. Fara reconectarea la reteaua de alimentare.
compartiment de depozitare cablu
  • Compartiment practic de depozitare a cablului pe sub statia de incarcare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 132 x 50
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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