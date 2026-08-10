Stație de încărcare pentru WV 5
Stație de încărcare pentru aspiratorul de geamuri cu baterii WV 5
Stația de încărcare cu aspect modern pentru aspiratorul de geamuri cu acumulator WV 5 poate încărca și depozita atât bateria, cât și aspiratorul de geamuri complet cu acumulator.
Caracteristici si beneficii
Design corespunzator
- Datorita aspectului atractiv, statia de incarcare se potriveste perfect intr-o sufragerie.
Incarcator confortabil
- Daca dispozitivul si acumulatorul sunt in statia de incarcare, se incarca mai intai dispozitivul si apoi acumulatorul. Fara reconectarea la reteaua de alimentare.
compartiment de depozitare cablu
- Compartiment practic de depozitare a cablului pe sub statia de incarcare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 132 x 50