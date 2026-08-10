Stație de încărcare WV 5 și acumulator de rezervă

Set-ul contine o statie de incarcare si un acumulator de rezerva pentru aspiratoarele de geamuri WV 5.

Set format dintr-o stație de încărcare și acumulator de rezervă pentru aspiratorul de geamuri WV 5. Acumulatorul de rezervă și aspiratorul de geamuri pot fi încărcate și stocate în stația de încărcare.

Caracteristici si beneficii
Acumulator de rezerva pentru o curatare fara sfarsit
Incarcator confortabil
Depozitare corespunzatoare

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 132 x 50
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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