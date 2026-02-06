Stație de parcare de sine stătătoare
Soluție convenabilă de depozitare pentru dispozitiv și accesorii: stația de parcare de sine stătătoare este compatibilă cu toate modelele de aspiratoare VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.
Toate modelele VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax pot fi depozitate în stația de parcare de sine stătătoare pentru a economisi spațiu și pentru a preveni căderea lor. Montarea pe perete nu este necesară. Pe lângă faptul că ține aspiratorul fără fir în loc, are și spațiu pentru accesorii. Deci, acestea sunt întotdeauna îngrijite și ordonate și întotdeauna la îndemână. Încărcătorul de baterie pentru aspirator poate fi atașat și la stația de parcare – astfel, bateria se încarcă automat când dispozitivul este parcat. Pentru a utiliza stația de parcare de sine stătătoare, este necesar un suport de perete suplimentar, care este inclus cu modelele VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Acesta este atașat la stația de parcare. Domeniul de furnizare al stației de parcare nu include un suport suplimentar de perete.
Caracteristici si beneficii
Funcție de încărcare încorporată
- Încărcătorul de baterie al aspiratorului fără fir poate fi integrat în stația de parcare.
- Bateria aspiratorului se incarca automat in statia de parcare.
- Aspiratorul este gata de utilizare în orice moment.
Depozitare optimă a dispozitivului și a accesoriilor, fără a fi necesară montarea stației de parcare pe perete
- Depozitare care economisește spațiu, sigur și flexibil.
- Accesoriile pentru aspiratorul fără fir pot fi atașate cu ușurință la stația de parcare de sine stătătoare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|324 x 303 x 938