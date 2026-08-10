Suport de perete RCX

Montare ușoară a antenei RTK pe pereții exteriori. Setul include suportul, șuruburile și diblurile.

Suportul de perete oferă mai multă flexibilitate la instalarea antenei RTK. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți capul antenei în suport și apoi să-l atașați de un perete folosind șuruburile și diblurile furnizate. Aici trebuie menținută o vizibilitate clară a cerului de 100°. Poate fi montat pe pereți fără streașină, pe balcoane, pe magazii de grădină etc.

Caracteristici si beneficii
Suport de fixare
  • Antena RTK poate fi montată în siguranță și stabil pe pereții exteriori folosind suportul și cele patru șuruburi și dibluri furnizate.
Montare flexibilă
  • Suportul de perete oferă numeroase posibilități de montare pe pereți, balcoane, magazii de grădină etc.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 205 x 175 x 95
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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