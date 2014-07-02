Tampoane de lustruire a parchetului, sigilat/laminat

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a supreafetelor tari, sigilate ca de exemplu parchet sigilat, pluta si laminat.

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea pardoselilor sigilate. Tampoanele de lustruire sunt ideale pardoseli sigilate precum pluta, parchet, laminat. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Caracteristici si beneficii
Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate
  • Rezultate perfecte de polisare pe pardoseli sigilate (parchet, laminat, pluta)
  • Special dezvoltate pentru lustruirea de pardoseli sigilate (parchet, laminat, pluta)
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 3
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 125 x 125 x 8
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
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Created with AI (artificial intelligence)

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