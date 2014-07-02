Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 Bucată

5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.

5 tampoane, duritate medie-tare, verzi, cu diametrul de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare simpla. Adecvate de ex. pentru D 65.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea verde
Diametru (mm) 356
Grad de duritate mediu dur
Cantitatea (Bucată) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
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Created with AI (artificial intelligence)

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