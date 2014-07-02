Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 Bucată
5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.
5 tampoane, duritate medie-tare, verzi, cu diametrul de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare simpla. Adecvate de ex. pentru D 65.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|verde
|Diametru (mm)
|356
|Grad de duritate
|mediu dur
|Cantitatea (Bucată)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1