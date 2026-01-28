Combinație inteligentă: Peria de spălat WB 7 Plus 3 în 1 combină trei funcții importante într-un singur produs. Aplicați spumă, îndepărtați murdăria încăpățânată cu un jet plat de înaltă presiune ori acționați deosebit de temeinic, dar cu atenție, cu o perie moale - totul este posibil fără a fi nevoie să schimbați accesoriile. Funcția necesară este selectată cu ajutorul unei manete din zona de prindere a periei. Acest lucru înseamnă că peria multifuncțională, economisește timp, este comodă și garantează întotdeauna rezultate perfecte de curățare - chiar și pe suprafețe delicate, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Rezervorul de detergent integrat permite utilizatorilor să lucreze mai mult timp fără a fi nevoie de reumplere.