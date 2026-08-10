WV 6 small suction nozzle (white)

Perfect pentru ferestrele cu zăbrele și alte ferestre cu suprafețe mici: duza îngustă de aspirare pentru WV 6 cu o lățime de 170 mm.

Cu o lățime de 170 mm, duza îngustă de aspirare pentru WV 6 este deosebit de potrivită pentru curățarea ferestrelor cu zăbrele și a altor suprafețe mici ale ferestrelor care nu pot fi curățate cu duze de aspirare mai mari fără un efort suplimentar.

Caracteristici si beneficii
Lamă racletă Xtra!Flex®
  • Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini.
  • Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.
Forma îngusta
Ușor de schimbat
  • Duzele de aspirare sunt ușor de schimbat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 172 x 98 x 41
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri cu grilaj
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Condens
  • Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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