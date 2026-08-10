WV 6 small suction nozzle (white)
Perfect pentru ferestrele cu zăbrele și alte ferestre cu suprafețe mici: duza îngustă de aspirare pentru WV 6 cu o lățime de 170 mm.
Cu o lățime de 170 mm, duza îngustă de aspirare pentru WV 6 este deosebit de potrivită pentru curățarea ferestrelor cu zăbrele și a altor suprafețe mici ale ferestrelor care nu pot fi curățate cu duze de aspirare mai mari fără un efort suplimentar.
Caracteristici si beneficii
Lamă racletă Xtra!Flex®
- Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini.
- Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.
Forma îngusta
Ușor de schimbat
- Duzele de aspirare sunt ușor de schimbat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|172 x 98 x 41
Domenii de intrebuintare
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Cabină de duș / cadă
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Condens
- Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon