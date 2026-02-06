XH 10 Furtun de prelungire 10 m
Furtun de prelungire de înaltă presiune pentru o mai mare flexibilitate. Compatibil cu dispozitivele din clasele K 2 până la K 7 cu conexiune cu filet (fără conectare rapidă). Furtun de 10 m lungime de înaltă calitate. Cu protecție împotriva rasucirii și cuplaj din alamă pentru o durată lungă de viață.
Furtun de prelungire cu lungime de 10 m, pentru o flexibilitate mai mare. Pur și simplu conectați la aparatul de spălat cu presiune pentru a lucra mai ușor. Furtun robust, de calitate DN 8, ranforsat, fără îndoire, cu conector din alamă pentru durabilitate. Rezista la o presiune de până la 180 bari și temperaturi de până la 60 C. Este potrivit pentru utilizarea chimică. Si este compatibil cu toate aparatele de splatat cu presiune Kärcher, din clasele K 2 - K 7.
Caracteristici si beneficii
Furtun prelungire de 10 m
- Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
DN-8-Furtun de calitate intarit cu plasa de material textil
- Durabilitate lunga
Protectie impotriva indoirii
- Protejeaza furtunul impotriva indoirii
Racord de alama
- Durabilitate lunga si calitate crescuta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 240 x 85