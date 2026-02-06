Furtun de prelungire cu lungime de 10 m, pentru o flexibilitate mai mare. Pur și simplu conectați la aparatul de spălat cu presiune pentru a lucra mai ușor. Furtun robust, de calitate DN 8, ranforsat, fără îndoire, cu conector din alamă pentru durabilitate. Rezista la o presiune de până la 180 bari și temperaturi de până la 60 C. Este potrivit pentru utilizarea chimică. Si este compatibil cu toate aparatele de splatat cu presiune Kärcher, din clasele K 2 - K 7.