Robotul de tuns gazon RCX 6 navighează fără fire de delimitare datorită tehnologiilor GPS, antenei RTK și camerei AI. Poziționarea precisă asigură tunderea în benzi paralele, pentru o îngrijire eficientă a gazonului într-un timp minim. Poate întreține fără efort suprafețe de până la 3000 m². Înălțimea de tăiere poate fi ajustată automat între 2 și 10 cm direct din aplicație, în funcție de zona de lucru. De asemenea, setările de bază pot fi vizualizate și modificate pe display-ul LCD. Obstacolele sunt detectate inteligent și ocolite la distanța optimă în funcție de tipul acestora – de exemplu, tunde aproape de copaci, dar menține o distanță de siguranță față de animale precum aricii. Tracțiunea integrală nu doar că permite gestionarea înclinațiilor de până la 70%, dar asigură și rotiri delicate pentru protejarea gazonului. Zonele de lucru sunt cartografiate fie prin control de la distanță din aplicație, fie automat prin recunoașterea AI a suprafeței. Se pot defini zone de lucru și zone interzise, iar setările individuale pentru program, comportamentul de deplasare și multe altele pot fi ajustate din aplicație.