Puternic, de lungă durată, ușor de utilizat, versatil și sigur. Aspiratorul AD 2 pentru cenușă și murdarie uscata cu turbină de 600 de wați. Sistemul său integrat de curățare a filtrelor asigură o putere de aspirare de lungă durată, curățând filtrul înfundat prin simpla apăsare a unui buton, astfel încât puterea de aspirare să crească din nou imediat. Datorită unui sistem de filtrare dintr-o singură parte, cu un filtru robust plat și un filtru metalic pentru murdărie grosieră, precum și a unui mâner practic pe recipient, acesta poate fi golit ușor, rapid și fără a intra în contact cu murdăria. Recipientul metalic, un furtun de aspirare flexibil realizat din metal și un material ignifug de calitate superioară oferă siguranță maximă la aspirarea cenușii. Tubul de mână asigură un confort de lucru optim și se comportă impresionant, în special în colțuri și în locurile greu accesibile din semineu. Acest lucru permite aspirarea completă a reziduurilor de cenușă. Designul său compact înseamnă că aspiratorul de cenușă poate fi depozitat oricând într-un spațiu mic, iar furtunul de aspirare poate fi sprijinit convenabil pe dispozitiv atunci când nu este utilizat