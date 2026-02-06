Aspirator robot cu functie de mop Aspirator robot cu spălare cu lavetă RVC 3
RVC 3 – robot inteligent cu navigație LiDAR de înaltă precizie și control prin aplicație. Curăță autonom și eficient covoare cu fir scurt și pardoseli dure, chiar și umed, atunci când este necesar.
Descoperă RVC 3, robotul aspirator care transformă curățenia într-o experiență complet automată. Cu navigație precisă LiDAR și control intuitiv prin aplicație, RVC 3 curăță sistematic pardoselile dure și covoarele cu fir scurt – chiar și umed, atunci când este necesar. Sistemul de perii și aspirație colectează eficient murdăria în recipientul integrat, iar funcția de ștergere asigură o curățare mai profundă și o colectare eficientă a prafului. Când nivelul bateriei scade, robotul revine singur la stația de încărcare și își continuă curățenia de unde a rămas. Prin aplicație, poți seta ușor ce camere să fie curățate, în ce mod – uscat, umed sau deloc. Grație senzorilor, RVC 3 evită obstacolele și scările, iar dacă are nevoie de ajutor, te anunță prin mesaje vocale. Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi – el se ocupă de restul.
Caracteristici si beneficii
Putere mare de aspirareCu o putere de aspirație de 15.000 Pa, majoritatea tipurilor de murdărie – inclusiv boabe de piper, arahide sau fulgi de cereale – pot fi îndepărtate eficient. Există patru moduri de aspirație diferite, care pot fi alese pentru fiecare tip de curățenie. Acțiunea combinată a periei principale și a periei laterale asigură o curățare deosebit de eficientă a întregii case.
Perii care previn încurcarea păruluiRVC 3 Comfort are o structură specială pe suportul periei, care împiedică încâlcirea părului în perii. Astfel, necesitatea de întreținere din partea utilizatorului este redusă. Peria laterală cu formă specială previne încâlcirea părului. Structura specială a periei principale previne eficient încâlcirea părului.
Navigare precisăCu navigație LiDAR rapidă și robustă, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric.
Ștergere umedă
- Pentru rezultate și mai bune, RVC 3 Comfort poate curăța și suprafețele umede. Dacă este necesar, folosește unitatea de ștergere cu lavetă din microfibră, umple rezervorul cu apă proaspătă și ești gata de curățenie.
- Robotul poate fi utilizat pentru curățare uscată, curățare umedă sau pentru ambele opțiuni simultan, în modul de curățare combinată.
- Rezervorul 2-în-1, cu recipient de praf de 240 ml și rezervor de apă de 280 ml, este ușor de utilizat și rapid de înlocuit.
Senzor de protecție la cădere
- Senzorii de cădere previn în mod fiabil căderea RVC 3 de pe trepte sau denivelări, de exemplu.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Senzorii anti-cădere previn în mod fiabil ca RVC 3 să cadă de pe trepte sau alte diferențe de nivel.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația de pe smartphone și robotul tău de aspirare și spălare se realizează printr-un cloud către servere aflate exclusiv în Germania.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
- Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.
- RVC 3 pornește automat curățenia conform programărilor stabilite.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,6
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|130
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|45
|Recipient de murdărie 2 în 1 (ml)
|240
|Rezervor de apă curată 2 în 1 (ml)
|280
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 15000
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 67
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|2,8
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,7
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|97
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|146 x 66 x 101
Scope of supply
- Perie de curățare
- Perie laterală: 1 x
- Filtru: 1 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 1 x
- Rezervor de murdărie 2 în 1, inclusiv rezervor de apă curată
- Stație de încărcare
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt