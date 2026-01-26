Aspirator robot cu functie de mop RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort este echipat cu navigație LiDAR, inteligență artificială și un sistem dual cu laser pentru a detecta și ocoli obstacolele. Controlat prin aplicație, curăță autonom covoarele și pardoselile dure, având inclusiv funcție de spălare umedă.
RCV 5 Comfort îmbină inteligența artificială cu un sistem dual cu laser și cameră pentru a detecta obstacole precum cabluri sau pantofi, ocolindu-le în siguranță. Odată pornit, robotul aspiră autonom: murdăria uscată este colectată eficient în recipientul de deșeuri cu ajutorul unei perii rotative, a periilor laterale și a unui ventilator puternic. Un senzor cu ultrasunete detectează covoarele și activează automat modul de aspirare intensă Auto Boost. Opțional, RCV 5 poate fi echipat cu un modul de spălare, permițându-i să spele podelele. În modul de spălare, robotul evită automat covoarele. Datorită tehnologiei LiDAR, creează o hartă detaliată a încăperii, care poate fi personalizată în aplicație, permițând definirea unor zone dedicate exclusiv aspirării sau spălării. Robotul poate fi activat prin aplicație, printr-un program prestabilit sau printr-o simplă apăsare de buton. Statusul curățării poate fi urmărit în timp real în aplicație, iar în cazul unor probleme, RCV 5 oferă notificări prin mesaje vocale. Când și-a finalizat sarcina sau atunci când este necesar, revine automat la stația inteligentă de încărcare și golire, unde își golește recipientul de praf și își reîncarcă bateria.
Caracteristici si beneficii
Ștergere umedăPentru rezultate de curățare și mai bune, RCV 5 poate fi folosit și pentru a șterge cu mopul umed. Dacă este necesar, se introduce unitatea de ștergere, inclusiv laveta din microfibre, se umple rezervorul de apă curată și este gata de lucru. Robotul de curățare RCV 5 poate fi utilizat fie pentru curățarea uscată, fie pentru curățarea umedă sau poate combina ambele opțiuni în modul de curățare mixt.
Navigare precisă cu ajutorul inteligenței artificialeCu ajutorul navigației LiDAR rapide, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric. Senzorul laser dublu și camera de pe robot îi permit chiar să recunoască obiecte mici sau plate care sunt prea mici pentru sistemul LiDAR (de exemplu, pantofi, șosete sau cabluri). În cazul în care sistemul cu două camere laser detectează obstacole, acesta le integrează în hartă. Robotul le ocolește printr-o manevră de navigare inteligentă, evitând să rămână blocat sau să producă daune.
Golire automată a murdăriei uscateGolirea automată periodică a recipientului de praf prelungește semnificativ durata de curățare autonomă a RCV 5. Recipientul de praf al RCV 5 nu trebuie golit manual, eliminând astfel contactul direct cu praful și murdăria. Golirea automată periodică a recipientului de praf asigură menținerea unei puteri de aspirare ridicate pentru RCV 5.
Detectarea covorului și Auto Boost
- RCV 5 detectează automat covoarele cu ajutorul unui senzor cu ultrasunete și le înregistrează pe harta din aplicație.
- Dacă este activată curățarea umedă, robotul evită covoarele detectate și le ocolește.
- Funcția Auto Boost mărește puterea de aspirare pe podelele cu mochetă atunci când este necesar, pentru rezultate de curățare și mai bune.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Controlul și configurarea robotului de curățare RCV 5 independent de locație prin intermediul aplicației. Chiar și atunci când nu sunteți acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ieșire vocală
- Întotdeauna bine informat: RCV 5 raportează informații importante sau starea actuală prin intermediul unei ieșiri vocale.
- Dacă robotul aspirator RCV 5 are nevoie de ajutor sau de service, acesta vă va anunța prin voce în multe situații.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone și aspiratorul robot și mopul se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele situate numai în Germania.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Sac de filtrare din fleece
- Sacul filtrant din material textil reține eficient praful și murdăria.
- Murdăria reținută este eliminată cu ușurință și în mod igienic.
- Când sacul filtrant din material textil este scos din stație, acesta se sigilează automat. Astfel, murdăria rămâne în siguranță în interior, iar praful nu se împrăștie în timpul înlocuirii sacului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|120
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|85
|Container pentru deșeuri (ml)
|330
|Rezervor de apă curată (ml)
|240
|Putere de aspirație (Pa)
|5000
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|66
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|3,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,5
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|97
|Diametrul robotului (mm)
|350
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Perie de curățare
- Perie laterală: 2 x
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 2 x
- Container pentru deșeuri
- Rezervor de apă curată
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Senzor pentru identificare covor
- Stație de încărcare și extracție
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Senzor laser și cameră
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)/ Automat/ Spot
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Pe covoare cu fire scurte