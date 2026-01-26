RCV 5 Comfort îmbină inteligența artificială cu un sistem dual cu laser și cameră pentru a detecta obstacole precum cabluri sau pantofi, ocolindu-le în siguranță. Odată pornit, robotul aspiră autonom: murdăria uscată este colectată eficient în recipientul de deșeuri cu ajutorul unei perii rotative, a periilor laterale și a unui ventilator puternic. Un senzor cu ultrasunete detectează covoarele și activează automat modul de aspirare intensă Auto Boost. Opțional, RCV 5 poate fi echipat cu un modul de spălare, permițându-i să spele podelele. În modul de spălare, robotul evită automat covoarele. Datorită tehnologiei LiDAR, creează o hartă detaliată a încăperii, care poate fi personalizată în aplicație, permițând definirea unor zone dedicate exclusiv aspirării sau spălării. Robotul poate fi activat prin aplicație, printr-un program prestabilit sau printr-o simplă apăsare de buton. Statusul curățării poate fi urmărit în timp real în aplicație, iar în cazul unor probleme, RCV 5 oferă notificări prin mesaje vocale. Când și-a finalizat sarcina sau atunci când este necesar, revine automat la stația inteligentă de încărcare și golire, unde își golește recipientul de praf și își reîncarcă bateria.