Mai mult timp pentru lucrurile care contează: robotul aspirator RVC 3 Comfort se ocupă de curățarea podelelor, curățând sistematic și independent podelele dure și covoarele cu fir scurt. Murdăria uscată este transportată fiabil în containerul integrat de praf prin peria principală, perii laterale și componenta de aspirare. Dacă este necesar, RVC 3 Comfort poate curăța murdăria ușoară printr-o ștergere delicată, reținând astfel mai eficient praful. Folosește tehnologia LiDAR pentru a scana împrejurimile și creează automat o hartă. Parametrii individuali de curățare pot fi setați pentru fiecare cameră prin aplicație. Senzorii împiedică, de exemplu, ca dispozitivul să cadă pe scări. RVC 3 Comfort poate fi pornit comod prin aplicație, folosind un program prestabilit sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. Dacă robotul de curățare are nevoie de asistență, îți va comunica acest lucru adesea prin voce. După ce și-a terminat sarcina sau ori de câte ori este necesar, se întoarce automat la stația de aspirare, unde golește containerul de praf și își reîncarcă bateria.