RVM 4 Comfort
RVM 4 Comfort aspiră, spală podelele și oferă un nivel ridicat de autonomie datorită stației sale multifuncționale. Cu navigație precisă LiDAR, sistem dual cu laser și cameră, obstacolele sunt evitate cu ușurință.
Podele curate, în fiecare zi. Robotul inteligent RVM 4 Comfort curăță sistematic pardoselile dure și covoarele cu fir scurt. Curățarea uscată este realizată cu o perie rotativă, o perie laterală și o funcție de aspirare puternică. Două discuri de mop ridicabile, dintre care unul se extinde până la margine, îndepărtează chiar și petele persistente. După prima rulare de explorare, RVM 4 Comfort creează o hartă a încăperilor folosind senzorul laser LiDAR, unde pot fi configurate setări individuale de curățare. Datorită sistemului dual cu laser și camerei integrate, robotul detectează și ocolește obstacolele plate, precum cablurile sau șosetele. Senzorii suplimentari previn căderile, de exemplu de pe scări. Senzorul ultrasonic detectează covoarele, iar funcția Auto Boost ajustează automat puterea de aspirare. În modul de ștergere umedă, covoarele sunt ocolite sau discurile de mop sunt ridicate. Stația multifuncțională spală și usucă mopurile și golește automat recipientul de praf al robotului. Dispozitivul poate fi controlat cu ușurință prin aplicație, conform unui program prestabilit sau printr-o simplă apăsare de buton pe aparat. Dacă robotul are nevoie de asistență, te va anunțaprintr-un mesaj vocal.
Caracteristici si beneficii
Navigare precisă cu ajutorul inteligenței artificialeDatorită senzorului dual cu laser, RVM 4 detectează obstacolele, le ocolește și astfel nu se blochează și nu provoacă daune. Senzorul dual cu laser permite chiar și recunoașterea obiectelor mici sau plate, prea mici pentru sistemul LiDAR (de exemplu, pantofi, șosete sau cabluri). Navigația rapidă și robustă LiDAR permite robotului să scaneze și să cartografieze cu precizie încăperile, oferind cea mai bună orientare chiar și pe întuneric.
Unitate de ștergere cu discuri rotative
Detectarea covorului și Auto BoostRVM 4 Comfort detectează automat zonele acoperite cu covor printr-un senzor ultrasonic și le afișează pe hartă în aplicație. Când funcția de ștergere este activată, robotul evită covoarele detectate sau trece peste ele cu mopurile ridicate. Funcția Auto Boost crește automat puterea de aspirare pe covoare pentru o curățare și mai eficientă.
Senzor de protecție la cădere
- Senzorii de cădere previn în mod fiabil prăbușirea robotului de pe scări sau trepte.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date dintre aplicația de pe smartphone și robotul tău de aspirare și spălare se realizează prin cloud, către servere localizate exclusiv în Germania.
- Actualizările periodice optimizează și extind performanțele robotului și ale aplicației, asigurând în același timp un sistem de securitate adaptat constant celor mai noi standarde.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Prin aplicație, pot fi adaptate numeroase setări în funcție de preferințele individuale, iar robotul poate fi controlat de la distanță — chiar și atunci când nu ești acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- De asemenea, se pot defini zone interzise pentru curățare (de exemplu, locul pisicii, zone de joacă pentru copii sau obstacole pe care robotul nu le poate ocoli).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
- În aplicație pot fi create intervale și programe de curățare personalizate.
Întreținere automată prin stația multifuncțională
- Unitatea de spălare este uscată rapid cu aer cald pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute.
- Un mesaj este afișat dacă rezervorul de apă curată este gol sau nu este instalat, rezervorul de apă murdară este plin sau nu este instalat, sau dacă sacul filtrant nu este instalat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|14,4
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 67
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 15000
|Container pentru deșeuri (ml)
|300
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|160 (aspirare)
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|45
|Rezervor de apă curată pentru stația multifuncțională (l)
|2,5
|Rezervor de apă murdară pentru stația multifuncțională (l)
|3
|Sac filtrant pentru stația multifuncțională (l)
|2,3
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensiunile robotului (L x l x î) (mm)
|100
|Diametrul robotului (mm)
|350
|Greutatea robotului (kg)
|3,8
|Dimensiuni stație multifuncțională (L x l x î) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Greutate stație multifuncțională (kg)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Perie de curățare
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Perie laterală: 1 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Discuri de mop: 2 Bucată
Echipament
- Senzori de cădere
- Curățare autonomă
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Senzor laser și cameră
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Curățare uscată
- Curățare umedă
- Curățare combinată (umedă + uscată)
- Curățare autonomă: Apă rece
- Uscare automată a mopului: Fierbinte
- Golire automată a murdăriei uscate
- Curăță aproape de margine
- Mop lateral extensibil pentru curățarea marginilor
- Unitate de ștergere extensibilă automat
- Mop retractabil
- Material sac de filtrare: Pâslă
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt