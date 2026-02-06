Podele curate, în fiecare zi. Robotul inteligent RVM 4 Comfort curăță sistematic pardoselile dure și covoarele cu fir scurt. Curățarea uscată este realizată cu o perie rotativă, o perie laterală și o funcție de aspirare puternică. Două discuri de mop ridicabile, dintre care unul se extinde până la margine, îndepărtează chiar și petele persistente. După prima rulare de explorare, RVM 4 Comfort creează o hartă a încăperilor folosind senzorul laser LiDAR, unde pot fi configurate setări individuale de curățare. Datorită sistemului dual cu laser și camerei integrate, robotul detectează și ocolește obstacolele plate, precum cablurile sau șosetele. Senzorii suplimentari previn căderile, de exemplu de pe scări. Senzorul ultrasonic detectează covoarele, iar funcția Auto Boost ajustează automat puterea de aspirare. În modul de ștergere umedă, covoarele sunt ocolite sau discurile de mop sunt ridicate. Stația multifuncțională spală și usucă mopurile și golește automat recipientul de praf al robotului. Dispozitivul poate fi controlat cu ușurință prin aplicație, conform unui program prestabilit sau printr-o simplă apăsare de buton pe aparat. Dacă robotul are nevoie de asistență, te va anunțaprintr-un mesaj vocal.