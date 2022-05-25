Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22

Extrem de puternic: modelul WD 5 P S V-25/5/22 – care vine cu un recipient din oțel inoxidabil de 25 de litri, o priză de curent, un cablu de 5 metri și un furtun de aspirație de 2,2 metri – este ideal pentru diferite sarcini de curățare în interiorul și în jurul casei.

Putere de aspirare și eficiență energetică excelentă: Aspiratorul umed și uscat WD 5 P S V-25/5/22 obține rezultate posibile de curățare, menținând în același timp un consum de energie de doar 1100 wați – pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Dispozitivul vine cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirație lung de 2,2 metri, o duză de pardoseală comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din lână. Uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza cu un comutator automat de pornire/oprire. Murdăria care este rezultatul tăierii sau șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi folosit pentru a regla puterea de aspirare după cum este necesar. Datorită tehnologiei brevetate de îndepărtare a filtrului, filtrul pliat plat poate fi îndepărtat în câteva secunde evitând în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța rapid și eficient filtrul. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi fixat la capul dispozitivului pentru a economisi spațiu. Poziția de parcare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când faceți o pauză scurtă de la lucru.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22: Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice
Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22: Curățarea eficientă a filtrelor
Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22: Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
  • Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
  • Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
  • Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
  • Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Funcție de suflare
  • Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
  • Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
  • Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
  • Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
  • Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Mâner detașabil
  • Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
  • Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
  • În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1200
Putere nominală priză integrată (W) min. 100 - max. 2100
Putere de aspirație (W) 280
Vacuum (mbar) max. 260
Debit aer (l/s) max. 70
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 25
Material container Oțel inoxidabil
Componentă de culoare Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
Cablu de racordare (m) 5
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 8,9
Greutate cu ambalaj (kg) 12,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 418 x 382 x 646

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Mâner detașabil cu protecție electrostatică
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
  • Duza pentru spații înguste
  • Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
  • Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
  • Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi

Echipament

  • Priză cu comutator automat de pornire / oprire
  • Funcție de curățare filtru
  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Putere reglabilă.
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner confortabil de transport 3 în 1
  • Cârlig pentru cablu
  • Poziție de parcare
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Bară de protecție
  • Roți fără frână: 5 Bucată
Video

Domenii de intrebuintare
  • Atelier
  • Renovare
  • Interiorul vechicolului
  • Garaj
  • Terasa
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Pivniță
  • Cameră pentru hobby
  • Loc de intrare
Accesorii
