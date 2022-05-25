Putere de aspirare și eficiență energetică excelentă: Aspiratorul umed și uscat WD 5 P S V-25/5/22 obține rezultate posibile de curățare, menținând în același timp un consum de energie de doar 1100 wați – pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Dispozitivul vine cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirație lung de 2,2 metri, o duză de pardoseală comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din lână. Uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza cu un comutator automat de pornire/oprire. Murdăria care este rezultatul tăierii sau șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi folosit pentru a regla puterea de aspirare după cum este necesar. Datorită tehnologiei brevetate de îndepărtare a filtrului, filtrul pliat plat poate fi îndepărtat în câteva secunde evitând în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța rapid și eficient filtrul. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi fixat la capul dispozitivului pentru a economisi spațiu. Poziția de parcare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când faceți o pauză scurtă de la lucru.