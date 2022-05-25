Aspirator umed-uscat WD 5 P S V-25/5/22
Extrem de puternic: modelul WD 5 P S V-25/5/22 – care vine cu un recipient din oțel inoxidabil de 25 de litri, o priză de curent, un cablu de 5 metri și un furtun de aspirație de 2,2 metri – este ideal pentru diferite sarcini de curățare în interiorul și în jurul casei.
Putere de aspirare și eficiență energetică excelentă: Aspiratorul umed și uscat WD 5 P S V-25/5/22 obține rezultate posibile de curățare, menținând în același timp un consum de energie de doar 1100 wați – pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Dispozitivul vine cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirație lung de 2,2 metri, o duză de pardoseală comutabilă, un filtru pliat plat și un sac de filtru din lână. Uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza cu un comutator automat de pornire/oprire. Murdăria care este rezultatul tăierii sau șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi folosit pentru a regla puterea de aspirare după cum este necesar. Datorită tehnologiei brevetate de îndepărtare a filtrului, filtrul pliat plat poate fi îndepărtat în câteva secunde evitând în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța rapid și eficient filtrul. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirație. Furtunul poate fi fixat la capul dispozitivului pentru a economisi spațiu. Poziția de parcare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când faceți o pauză scurtă de la lucru.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1200
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Terasa
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare