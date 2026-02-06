Aspirator vertical cu spalare FCV 3

3-în-1 Xtra!Clean – aspiră umed, aspiră uscat, spală: FCV 3 este mopul-aspirator versatil care combină eficiența cu puterea. Cu o autonomie de până la 30 de minute și modul avansat Advanced!Power, curăță rapid și temeinic pardoselile dure și covoarele.

Pentru podele atât de curate, încât strălucesc. FCV 3 este mopul electric 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră uscat, aspiră umed și spală, făcând din curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și a lichidelor vărsate o sarcină ușoară, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei*. Alege dintre trei moduri de curățare, modul standard cu distribuție de apă, modul de aspirare uscată și modul Advanced!Power***. Elimină cu ușurință orice murdărie: praf, păr de animale sau pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii**, pentru o curățenie impecabilă și igienică. În plus, bateria de lungă durată asigură până la 30 de minute de funcționare continuă, suficientă pentru curățarea unei suprafețe de până la 130 m², iar funcția integrată de autocurățare oferă confort maxim și curățenie eficientă, fără să-ți murdărești mâinile.

Caracteristici si beneficii
Timp de curățare redus la jumătate* și curățenie perfectă garantată! Datorită funcției de aspirare integrate care elimină necesitatea de a aspira în prealabil. Trei moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat.
S-a dovedit că elimină 99%** din toate bacteriile pentru o casă igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară.
Îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare cu 60% mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul standard. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat.
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape
  • Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate.
  • Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer.
  • Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.
Baterie litiu-ion eficientă Comfort!Cell
  • Rezultate de curățare impresionante datorită turației ridicate și puterii optime de aspirare și a performanței de ștergere.
  • Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 30 min - ideal pentru suprafețe de până la 130 m².
  • Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu.
Curățare fără griji cu afișaj LED
  • Informații importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare sunt întotdeauna vizibile.
  • Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
  • Golire și umplere ușoară a rezervorului - fără a intra în contact cu murdăria.
Functie de autocurățare Hygienic System!Clean
  • Funcție eficientă de autocurățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolelor - pentru curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria.
  • Depozitare ușoară a dispozitivului și a accesoriilor, chiar și în timpul încărcării.

Specificații tehnice

Date tehnice

Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²) 130
Capacitate rezervor apă curată (ml) 800
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 425
puterea nominală de intrare (W) 160
Propulsie Motor cu perii
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50
Lățime de lucru a rolei (mm) 240
Timp de uscare pardoseli (min) 2
Tensiune acumulator (V) 21,6
Timpul de lucru al acumulatorului (min) max. 30
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 180
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 3,8
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1138 x 268 x 280

* Mopurile cu aspirare Kärcher vă pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită de uz casnic poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge cu mopul. /
** Pe baza testelor efectuate de un laborator de testare independent. / Modul Power avansat elimină chiar și murdăria uscată cea mai încăpățânată, cu o putere de aspirație crescută cu 60 la sută și un volum de apă cu 20 la sută mai mare, comparativ cu modul standard.

Scope of supply

  • Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
  • Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
  • Stație de încărcare, parcare și curățare
  • Perie de curățare
  • Filtru de tip evantai: 1 Bucată
  • Filtru cu burete: 1 Bucată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
  • Sistem de filtrare dublu
  • Mod de autocurățare
  • Mod standard
  • Mod putere
  • Mod de aspirare uscat
  • Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă murdară
  • Roți de transport
Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Pe covoare cu fire scurte
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Murdărie grosieră
  • Murdărie fină
  • Murdărie uscată
  • Murdărie umedă
  • Aspirare eficientă a lichidelor
  • Parul animalelor de companie
