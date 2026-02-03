Aspirator antiacarieni VCH 4 UVClean
Pentru o curățenie impecabilă, până în profunzimea fibrelor, perfectă inclusiv pentru persoanele alergice: VCH 4 UVClean combină lumina UV-C cu vibrațiile și o putere de aspirare ridicată pentru a îndepărta 99,9% din acarieni și bacterii de pe saltele și alte materiale textile.
VCH 4 UVClean, pentru un somn curat și sănătos. Saltelele adăpostesc milioane de acarieni și bacterii care pot declanșa alergii și, la rândul lor, pot perturba somnul. De aceea, nu este suficient ca o saltea să arate curată. Aspiratorul VCH 4 UVClean îndepărtează eficient atât particulele vizibile, cât și pe cele invizibile, cum ar fi acarienii și alți alergeni, de pe saltele și suprafețe textile, asigurând o curățenie profundă, până în profunzimea fibrelor. Aspiratorul pentru saltele combină trei tehnologii puternice pentru a obține rezultate excelente. Vibrațiile puternice ale periei cu rolă desprind murdăria, celulele moarte și acarienii de pe fibrele saltelei, aducându-le la suprafață. Motorul puternic aspiră apoi particulele eliberate fără compromis și le captează în siguranță în recipientul de praf. În același timp, lumina UV-C integrată neutralizează până la 99,9% din toate bacteriile și acarienii de pe suprafață. Această combinație asigură o curățare în profunzime a tuturor saltelelor, pernelor și altor suprafețe textile, protejând astfel sănătatea utilizatorului.
Caracteristici si beneficii
Putere mare de aspirare de 500 WMotorul său puternic colectează toate particulele, firele de păr și praful, asigurând o curățare impecabilă.
Perie puternică cu rolăVibrația puternică a periei cu rolă (180 de bătăi/s) desprinde chiar și murdăria înrădăcinată și persistentă, acarienii și excrementele lor din interiorul saltelelor și al altor suprafețe textile.
Lumină UV-CLumina UV-C integrată acționează la suprafață și neutralizează în mod fiabil 99,9% din totalul bacteriilor și acarienilor, fără a folosi substanțe chimice.
Sistem inovator de recipient cu 2 camere
- Odată aspirat, praful este rotit rapid de tehnologia ciclonică, determinând particulele mari să cadă în prima cameră a recipientului, iar praful fin să cadă în a doua cameră.
- Separarea aerului de murdărie asigură o putere de aspirare durabilă și eficientă.
Cablu de alimentare lung
- Raza extinsă de acțiune economisește timp și oferă confort, deoarece suprafețele mari pot fi curățate dintr-o singură mișcare, fără a te opri.
Dezumidificare cu aer cald de 65 °C
- Dezumidificarea cu aer cald creează un microclimat uscat, anti-acarieni și antibacterian în saltea și pe alte suprafețe textile, prevenind acarienii și sporii de mucegai.
Design compact și ușor
- Asigură o manevrare fără efort pentru o curățare comodă și versatilă, iar în plus, aparatul poate fi depozitat pe un raft sau într-un dulap după utilizare, pentru a economisi spațiu.
Curățare finală fără efort
- Conceput cu grijă pentru a asigura o întreținere și o curățare rapidă, igienică și simplă a tuturor componentelor. Golirea recipientului este rapidă, astfel încât să poți continua curățenia imediat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitate container murdarie (ml)
|400
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|80
|Dezumidificare cu aer cald (°C)
|65
|puterea nominală de intrare (W)
|500
|Lungimea cablului (m)
|5
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|309 x 240 x 170
Echipament
- Rolă cu efect de percutie
- Filtru din spumă: 2 Bucată
- Filtru de protecție a motorului: 3 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Saltele
- Mobilier tapițat
- Paturi de copii