VCH 4 UVClean, pentru un somn curat și sănătos. Saltelele adăpostesc milioane de acarieni și bacterii care pot declanșa alergii și, la rândul lor, pot perturba somnul. De aceea, nu este suficient ca o saltea să arate curată. Aspiratorul VCH 4 UVClean îndepărtează eficient atât particulele vizibile, cât și pe cele invizibile, cum ar fi acarienii și alți alergeni, de pe saltele și suprafețe textile, asigurând o curățenie profundă, până în profunzimea fibrelor. Aspiratorul pentru saltele combină trei tehnologii puternice pentru a obține rezultate excelente. Vibrațiile puternice ale periei cu rolă desprind murdăria, celulele moarte și acarienii de pe fibrele saltelei, aducându-le la suprafață. Motorul puternic aspiră apoi particulele eliberate fără compromis și le captează în siguranță în recipientul de praf. În același timp, lumina UV-C integrată neutralizează până la 99,9% din toate bacteriile și acarienii de pe suprafață. Această combinație asigură o curățare în profunzime a tuturor saltelelor, pernelor și altor suprafețe textile, protejând astfel sănătatea utilizatorului.