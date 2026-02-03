Aspiratorul fără fir VCS 3 Nano este un asistent compact și puternic pentru curățenia zilnică. Datorită funcției inteligente de detectare a murdăriei, puterea de aspirare se reglează automat în funcție de nivelul de murdărie, pentru a garanta o curățenie eficientă și o autonomie optimă a bateriei. Ecranul Clean Control Display oferă informații despre modul de curățare curent și despre gradul de murdărie. Grație motorului BLDC modern și duzei de podea cu etanșare optimizată, aspiratorul garantează o colectare excelentă a prafului de pe orice tip de suprafață. Iluminarea LED de pe duza de podea face vizibilă chiar și cea mai fină murdărie. Articulația pivotantă la 180° asigură o manevrabilitate ridicată, permițând aspiratorului să alunece cu ușurință în jurul mobilierului și în colțuri. Sistemul de filtrare HEPA în mai multe etape, care reține 99,9% dintre particulele aspirate (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), asigură un aer evacuat curat, făcând din VCS 3 Nano alegerea ideală pentru persoanele cu alergii. Cu un nivel de zgomot de sub 79 dB, aspiratul devine la fel de silențios ca o șoaptă, perfect pentru locuințele cu copii sau animale de companie. Funcția de încărcareUSB-C adaugă un plus de confort și flexibilitate, iar suportul de perete permite depozitarea compactă a aparatului, economisind spațiu.