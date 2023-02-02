Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

NIMIC NU V-A OPRI WOW-UL TĂU.

Absolut fără cabluri pentru libertate absolută. Fără ca cablurile să-l rețină, WD 3-18 nu cunoaște limite. Deci de ce ar trebui să? Continuă-ți dorința inimii peste casa și departe de ea, datorită tehnologiei în timp real care îți arată întotdeauna câtă baterie și timp ai rămas. Și așa cum v-am obișnuit deja – fie umed sau uscat, grosier sau fin, în interior sau în exterior – pur și simplu nu contează. Puterea superioară de aspirare din gama WD Battery și îndepărtarea eficientă, fără reziduuri, a murdăriei de pe toate suprafețele podelei vor readuce WOW-ul de jur împrejur, tot timpul.