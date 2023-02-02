Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Libertate nelimitată – în șopron de grădină, în mașină sau pe terasă: versatilul aspirator multifuncțional cu acumulator de 18 V/36 V combate orice tip de murdărie. Fie pe murdărie umedă sau uscată, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power înseamnă că dispozitivele sunt gata de utilizare în orice moment – ​​chiar dacă nu există nicio priză în apropiere. Și pentru și mai multă flexibilitate, bateriile pot fi utilizate și în alte dispozitive de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V.

Produse

NIMIC NU V-A OPRI WOW-UL TĂU.

Absolut fără cabluri pentru libertate absolută. Fără ca cablurile să-l rețină, WD 3-18 nu cunoaște limite. Deci de ce ar trebui să? Continuă-ți dorința inimii peste casa și departe de ea, datorită tehnologiei în timp real care îți arată întotdeauna câtă baterie și timp ai rămas. Și așa cum v-am obișnuit deja – fie umed sau uscat, grosier sau fin, în interior sau în exterior – pur și simplu nu contează. Puterea superioară de aspirare din gama WD Battery și îndepărtarea eficientă, fără reziduuri, a murdăriei de pe toate suprafețele podelei vor readuce WOW-ul de jur împrejur, tot timpul.

Caracteristici

Repere

Libertate maximă de mișcare și mereu gata de utilizare

Trebuie să curățați cu aspiratorul o mașină fără priză în apropiere? Sticla de apă a căzut pe podea? Aceasta nu este o problemă datorită dispozitivelor WD cu baterie: Aspirator umed fără fir și aspirator uscat într-un singur dispozitiv.

Baterie Kärcher de 18 V

Baterie Kärcher de 36 V

Platformă pentru baterii Karcher Battery Power

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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