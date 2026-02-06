Fără aspirare înainte de ștergere! Datorită tehnologiei cu 4 role cu rotație inversă, mopul electric FC 7 Cordless îndepărtează rapid și fără efort murdăria zilnică, uscată și umedă, de pe toate tipurile de pardoseli dure. Cu funcția de intensificare activabilă, poate face față chiar și murdăriei persistente, până la margini. Filtrul special pentru păr permite colectarea eficientă a firelor de păr. Astfel, economisești până la 50% din timp comparativ cu metodele convenționale de curățare și obții rezultate cu aproximativ 20% mai bune față de un mop obișnuit.* Bateria puternică oferă o autonomie de 45 de minute, suficientă pentru a curăța până la 175 m² de pardoseli dure și rosturi. Volumul de apă și viteza de rotație a rolelor, umezite automat, pot fi reglate pe două niveluri de curățare, în funcție de tipul de podea. În plus, datorită rezervoarelor separate pentru apă curată și murdară, nu mai este nevoie să cari găleți.