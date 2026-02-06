Mop electric FC 7 Cordless Plus Stone
Pardoseli proaspăt curățate, fără a fi necesară aspirarea în prealabil: mopul electric FC 7 Cordless îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă dintr-o singură trecere.
Fără aspirare înainte de ștergere! Datorită tehnologiei cu 4 role cu rotație inversă, mopul electric FC 7 Cordless îndepărtează rapid și fără efort murdăria zilnică, uscată și umedă, de pe toate tipurile de pardoseli dure. Cu funcția de intensificare activabilă, poate face față chiar și murdăriei persistente, până la margini. Filtrul special pentru păr permite colectarea eficientă a firelor de păr. Astfel, economisești până la 50% din timp comparativ cu metodele convenționale de curățare și obții rezultate cu aproximativ 20% mai bune față de un mop obișnuit.* Bateria puternică oferă o autonomie de 45 de minute, suficientă pentru a curăța până la 175 m² de pardoseli dure și rosturi. Volumul de apă și viteza de rotație a rolelor, umezite automat, pot fi reglate pe două niveluri de curățare, în funcție de tipul de podea. În plus, datorită rezervoarelor separate pentru apă curată și murdară, nu mai este nevoie să cari găleți.
Caracteristici si beneficii
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
- Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Extrem de silentios
- Zgomot redus, de numai 59 dB.
Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie
- Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă
- Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice
- Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
- Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară
- Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
Stație de parcare și curățare
- Poziție mai ridicată a dispozitivului în stația de parcare pentru îndepărtarea și uscarea simplă a rolelor.
- Depozitarea practică a accesoriilor în stația de curățare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 175
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune acumulator (V)
|25
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,85
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 45
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
- Rolă pentru suprafețe din piatră: 4 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 500 ml, Detergent RM 537 30 ml pentru pardoseală din piatră, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
- Perie de curățare
Echipament
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Sistem cu două rezervoare
- Mod de autocurățare
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă