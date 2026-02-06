Mop electric FC 7 Plus *EU
Podele proaspăt curățate, fără a fi nevoie de aspirare prealabilă: aparatul de curățat podele FC 7 Cordless Plus cu LED-uri elimină toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi într-un singur pas.
Nu va mai trebui să aspiri niciodată înainte de a șterge! Datorită tehnologiei cu 4 role cu contrarotație, aparatul nostru de curățat podele FC 7 Cordless Plus îndepărtează rapid și fără efort murdăria umedă și uscată de zi cu zi de pe toate podelele dure – iar cu funcția de boost comutabilă, poate fi utilizat și pentru murdărie foarte persistentă și chiar până la margini. Poate chiar să adune firele de păr datorită filtrului de păr. Acest lucru duce la o economie de timp de până la 50% comparativ cu metodele convenționale de curățare și la rezultate de curățare cu aproximativ 20% mai bune comparativ cu un mop normal*. Cu o autonomie de 45 de minute, bateria puternică poate curăța până la 175 m² de podele dure rezistente și crăpături. În colțurile întunecate și în spațiile înguste, LED-urile iluminează zona atât de bine încât nu rămâne murdărie. Volumul de apă și viteza de rotație a rolelor umezite automat pot fi ajustate în două niveluri de curățare pentru a se potrivi tipului de podea, iar datorită rezervoarelor separate de apă curată și murdară, nu mai este nevoie să tragi găleți după tine.
Caracteristici si beneficii
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
- Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Extrem de silentios
- Zgomot redus, de numai 59 dB.
Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie
- Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă
- Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice
- Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Curățare ușoară a dispozitivului
- Curățarea simplă a filtrelor pentru păr cu peria de curățare furnizată.
- Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
- Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară
- Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
LED-uri integrate
- Pentru iluminarea spațiilor de sub mobilier sau în colțuri întunecate.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 175
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune acumulator (V)
|25
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,85
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 45
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
- Perie de curățare
Echipament
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Sistem cu două rezervoare
- LED-uri integrate
- Mod de autocurățare
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă