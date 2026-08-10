Rolă multi-suprafațe FCV4
Rolă multi-suprafețe pentru curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli. Nu lasă scame, este absorbantă, rezistentă la uzură și lavabilă la mașină până la 60 °C. Potrivită pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4.
Simplu de curățat: rola multi-suprafețe pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4 asigură curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli – chiar și a parchetului. Rola multi-suprafețe de înaltă calitate nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură. Mai sustenabil: rola este lavabilă la mașină până la 60 °C.
Caracteristici si beneficii
Pure!Roll® cu microfibre de înaltă calitate
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Curățenie deosebită
- Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.)
- În combinație cu sistemul cu două rezervoare folosit la aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher, acestea elimină în mod fiabil până la 99% din toate bacteriile de pe pardoseală – conform testelor de laborator.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 57 x 57
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Parchet lacuit