Rolă multi-suprafațe FCV4

Rolă multi-suprafețe pentru curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli. Nu lasă scame, este absorbantă, rezistentă la uzură și lavabilă la mașină până la 60 °C. Potrivită pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4.

Simplu de curățat: rola multi-suprafețe pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4 asigură curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli – chiar și a parchetului. Rola multi-suprafețe de înaltă calitate nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură. Mai sustenabil: rola este lavabilă la mașină până la 60 °C.

Caracteristici si beneficii
Pure!Roll® cu microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Curățenie deosebită
  • Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.)
  • În combinație cu sistemul cu două rezervoare folosit la aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher, acestea elimină în mod fiabil până la 99% din toate bacteriile de pe pardoseală – conform testelor de laborator.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 57 x 57
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Parchet lacuit
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