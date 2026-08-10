Rolă multi-suprafațe KFL 1, FCV 2, FCV 3
Rolă multi-suprafațe pentru curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli. Nu lasă scame, este absorbantă și rezistentă la uzură. Potrivită pentru aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher KFL 1, FCV 2 și FCV 3.
Simplu de curățat: rola multi-suprafațe pentru aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher KFL 1, FCV 2 și FCV 3 asigură curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli – chiar și a parchetului. Rola multi-suprafațe de înaltă calitate nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură.
Caracteristici si beneficii
100% microfibre de înaltă calitate
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
Curățenie deosebită
- Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.)
- În combinație cu sistemul cu două rezervoare folosit la aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher, acestea elimină în mod fiabil până la 99% din toate bacteriile de pe pardoseală – conform testelor de laborator.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|247 x 132 x 60
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Parchet lacuit