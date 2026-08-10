Set de filtre FCV4

Sistem de filtrare Duo!Pure fiabil în două etape pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete.

Sistemul de filtrare Duo!Pure în mai multe etape, pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete, oferă o protecție fiabilă împotriva umidității și asigură o filtrare excelentă. Filtrul plat pliat, deosebit de eficient, captează în mod eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.

Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape
  • Filtrare fiabilă cu filtru plat pliat și filtru burete.
Rapid și ușor de schimbat
Sigur și rezistent

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 60 x 70 x 30
Domenii de intrebuintare
  • Interioare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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mun. Chișinău, Republica Moldova
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