Robot pentru curatarea geamurilor RCW 4

Caracteristici si beneficii
Robot pentru curatarea geamurilor RCW 4: Navigare sistematică
Navigare sistematică
Curăță sistematic întreaga zonă fără a omite nimic. Direcția de deplasare se schimbă automat atunci când robotul intră în contact cu obstacole. Revine automat la poziția de pornire.
Robot pentru curatarea geamurilor RCW 4: Aplicare automată a detergentului.
Aplicare automată a detergentului.
Șase duze de pulverizare acționate de pompă umezesc continuu laveta. Fără picurare sau dispersie a jetului de pulverizare. Detergentul pentru geamuri inclus asigură o strălucire fără urme și permite scurgerea mai rapidă a apei de ploaie – întârziind murdărirea ulterioară.
Robot pentru curatarea geamurilor RCW 4: Senzori pentru detectarea geamurilor și suprafețelor din sticlă fără ramă.
Senzori pentru detectarea geamurilor și suprafețelor din sticlă fără ramă.
Detectare fiabilă a ramelor geamurilor și a altor obstacole. Cei patru senzori laterali detectează marginile suprafețelor din sticlă fără ramă și ajustează automat traseul de navigare.
Standard ridicat de siguranță
  • Prindere sigură datorită tehnologiei fiabile prin vacuum și a sistemului suplimentar de siguranță
  • Protecție suplimentară datorită bateriei de urgență integrate, care menține robotul de curățat geamuri fixat în siguranță pe suprafața de sticlă chiar și în cazul unei pene de curent.
Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor
  • Patru moduri automate pentru gestionarea eficientă a fiecărei sarcini de curățare: curățare rapidă, curățare intensivă, curățare punctuală și lustruire.
  • Control manual disponibil, de asemenea.
Interfață intuitivă
  • Butonul ON/OFF pentru utilizare simplă.
  • Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
  • Întotdeauna bine informat: informațiile importante sau starea curentă sunt comunicate prin mesaje vocale.
Lavetă din microfibră.
  • Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim
  • Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.
  • Sistemul de fixare cu scai face extrem de rapidă și ușoară schimbarea lavetei de ștergere.

Specificații tehnice

Date tehnice

Volum rezervor detergent. (ml) 150
Putere de curăţare (m²/min) 0,4
Putere de aspirație (Pa) 3000
Putere maximă de aspirare. (Pa) 5000
Lungimea cablului (m) 5
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) < 77
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 62
Dimensiune geam (L × H) (cm) 40 x 40
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 2,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 264 x 256 x 72

Scope of supply

  • Comandă de la distanță
  • Sticlă de umplere
  • Lavetă de ștergere: 3 Bucată
  • Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 125 ml

Echipament

  • Mod de curățare rapidă
  • Mod de curățare intensivă
  • Mod de curățare punctuală
  • Mod de finisare
  • Mod de curățare manuală
  • Senzori pentru suprafețe de sticlă fără ramă
  • Ieșire vocală
  • Mâner de trasport confortabil
  • Prindere cu velcro pentru laveta de șters.
  • Cablul de siguranță.

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
  • Suprafețe de sticlă fără ramă.
  • Oglinzi
  • Suprafețe netede
Accesorii
Detergenti
