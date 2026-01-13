Conector rapid cu stop
Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.
Conectarea si deconectarea se face mai ușor cu conectorul Kärcher Plus Universal de calitate superioară practic și ergonomic cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o utilizare comodă. Sistemul de conectare rapid facilitează considerabil irigarea grădinilor mici și mari și a altor zone. Adaptoarele și conectorii furtunului sunt baza oricărui sistem de udare bun. Conectorul furtunului Plus cu Aqua Stop este compatibil cu cele mai comune trei diametre ale furtunului și cu toate sistemele de irigat.
Caracteristici si beneficii
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Prindere din plastic moale
- Pentru a facilita utilizarea.
Sistem cu prindere rapida
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 42 x 42
