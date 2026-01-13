Conector rapid Plus

Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.

Conectarea, deconectarea se poate face fără efort cu conectorul rapid Kärcher Premium Universal de calitate superioară, practic și ergonomic, cu prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Sistemul flexibil de conectare facilitează considerabil irigarea grădinilor mici și mari și a altor zone. Adaptoarele și conectorii furtunului sunt baza oricărui sistem de udare bun. Conectorul Plus pentru furtun este compatibil cu cele mai comune trei diametre și cu toate sistemele disponibile.

Caracteristici si beneficii
Prindere din plastic moale
  • Pentru a facilita utilizarea.
Sistem cu prindere rapida

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Culoarea Galben
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 33 x 45
